”Pansar” trivs med livet i Steninge

Peter Blaha, känd från Gladiatorerna som Pansar, är nyinflyttad i kommunen och trivs med livet och företagandet med WE Träning & Hälsa.

Peter Blaha och hans fru flyttade upp till stockholmsområdet från Linköping där Peter är delägare i crossfitboxen CrossFit Highway. Paret har byggt hur i Steninge slottsby, platsen är strategisk vald mellan familjerna i Uppsala och Solna. Förra året kom Peter över en lokal i Arlandastad, han ville starta en crossfitbox och tog kontakt med sin kompis från Gladiatorerna Niklas Wikegård.

Gick med som delägare

Efter intensiva diskussioner gick Peter med i WE Träning och Hälsa som delägare. WE Arlandastad är bara dagar från en invigning, det blir en helt unik box i Sverige med det bästa av allt enligt Peter:

– Intresset är stort, vi tycker det är häftigt. Vi har uppemot 100 medlemmar redan nu, här har vi från början lagt in crossfit med en finish, detta är en toppmodern anläggning vilket är väldigt unikt, säger Peter.

Fullutrustad box

Normalt är att sk Crossfitboxar drivs i källare, garage eller förrådslokaler. Men den här anläggningen blir något av en ”crossfit-deluxe” variant. Eftersom ingen bor i närheten så är det en plats man ska vilja åka till.

– Det blir en fullutrustad anläggning med 20-talet roddar, 6-7 assault bikes, SkiErg, stänger och vikter som är custom made med WE-logo och färger. Vi satsar på början och det ska vara Sveriges bästa anläggning.

Anlitat crossfitstjärnan

Som headcoach har Richard Lanner anlitats, en stjärna inom svensk crossfit som medverkat på Crossfit Games. Han kommer även att utbilda WE:s coacher.

– Han är grym, han ska lära ut hur man utövar crossfit på ett säkert sätt.

Från start kommer det att finnas 40-klasser i veckan. Det blir en och annan tävling och givetvis olika kvaltävlingar till Crossfit Games. Upptagningsområdet ser man som hela Norrort, Uppsala och Knivsta.

Inget att klaga på i Steninge

Själva livet i Steninge slottsby trivs han bra med. Barnen går i en närliggande skola

– Jag älskar huset och området. Barnen har hittat vänner på ridningen och gymnastiken som det går på, vi har inget att klaga på.