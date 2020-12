På nytt över 200 fall

För andra veckan i rad är det över 200 covidfall i kommunen.

Folkhälsomyndigheten meddelar att det på nytt är över 200 fall av covid-19 i kommunen, närmare bestämt 213 fall. Antalet är det högsta för en enskild vecka under pandemin. Vecka 50 var det 209 fall. Den senaste månaden har 767 personer smittats av viriuset. Totalt under pandemin har nu 1654 personer smittats vilket är 338 per 10 000 invånare. Sigtuna har i relation till sin befolkning lägra antal fall än grannkommunerna Väsby, Bro och Vallentuna.

I regionen har 110 476 invånare smittats sedan pandemins början och 3114 personer avlidit.

– Det är fortsatt mycket besvärligt läge vid akutsjukhusen och alldeles för många patienter med covid-19 behöver sjukhusvård över julhelgen istället för att vara med sina nära och kära. Det innebär att allt för många av vårdens medarbetare också får tillbringa julen på sjukhusen. För den som tagit del av patienters och medarbetares berättelser om hur obarmhärtig den här sjukdomen är så tror jag att det är ett lätt val att fira en annorlunda jul i år och fira den med enbart de som ingår i det egna hushållet. Den som behöver vård under helgerna ska söka vård som vanligt och inte vänta tills helgerna är över. Kontakta 1177 som vanligt så får du råd för hur du ska söka vård för dina symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.