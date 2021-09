Coronapandemin har slagit hårt mot kommunen och vid årets början var det över 600 färre invånare i jobb enligt SCB.

Idag släpps restriktionerna kring corona och från 1:a oktober även UD:s rekommendation om att avstå från icke nödvändiga resor. Då väntas Arlandas trafik öka ännu mer än under sommarmånaderna. Sigtuna är hårt drabbat av pandemin vilket nu SCB:s siffror visar svart på vitt. Hårdast drabbat i länet dessutom. Det var 606 invånare som inte var i jobb jämfört med ett år tidigare. Under januari till juni var 21470 invånare i jobb, fram för allt är det inom hotell och restaurang som antalet anställda minskat.

– Av Sveriges 290 kommuner är det endast i 92 som antalet anställda har ökat under första halvåret i år. De främsta faktorerna bakom utvecklingen är kommunernas geografiska läge samt näringslivsstruktur, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

Men det är inte alla branscher som har negativa siffror, inom vård och omsorg, utbildning och bygg är det positivt. Likaså inom handel och juridik/ekonomi. Hotell- och restaurang har tappat nästan var tredje jobb.