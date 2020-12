Över 5000 nya fall över julhelgen

Region Stockholm uppger att 5168 nya fall av covid-19 konstaterats sedan i onsdags samt 36 nya dödsfall.

Under julhelgen har 36 personer i regionen avlidit på grund av covid-19 och ytterligare 5168 nya fall av personer med viruset har konstaterats. 87 personer vårdas just nu vid intensivvård och 686 personer på akutsjukhus eller inom geriatrisk vård.

– Under julhelgen har det varit ett mycket ansträngt läge vid akutsjukhusen. Det är många patienter med covid-19 som behöver fortsatt sjukhusvård. Vi ser inga signaler på att sjukvårdsbehovet ska minska på kort sikt. Arbetet att samordna hela sjukvårdssystemet och att frigöra vårdresurser för den akuta och nödvändiga sjukvården pågår fortsatt under helgerna. Alla vi som arbetar med sjukvården är tacksamma för alla som firar helgerna med enbart personer ur det egna hushållet i år och fortsätter att undvika alla former av trängsel. Den som behöver vård under helgerna ska söka vård som vanligt och inte vänta tills helgerna är över. Kontakta 1177 som vanligt så får du råd för hur du ska söka vård för dina symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.