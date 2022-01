Över 200 nya fall årets sista vecka

FHM:s veckorapport över smittade i Sigtuna kommun visar på över 200 fall.

Aldrig nånsin under pandemin har över 200 coronafall på en enda vecka konstaterats, men under årets sista vecka, 52, så provtogs 207 personer med covid-19. En rekordnotering under pandemin alltså. Totalt har 5920 fall konstaterats i kommunen sedan pandemins start i februari 2020.

Region Stockholm meddelade på fredagen att 17 346 nya fall rapporterats in sedan tisdagen.

– På måndag återgår många till jobb efter ledigheterna. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu till distansarbete för alla som har möjlighet till det. För den som måste till sin arbetsplats vill jag uppmana att resa med omtanke. Res på andra tider än i rusningstrafik eller välj andra färdsätt än kollektivtrafiken. Om det inte går att undvika trängsel – ha med engångsmunskydd och använd på ett korrekt sätt, säger Johan Bratt.

296 personer i länet behövde sjukdomsvård för covid-19-relaterade symtom. 26 procent av de ovaccinerade som vårdats i slutenvård på sjukhus har haft högt blodtryck som underliggande sjukdom. Av de vaccinerade har 73 procent haft högt blodtruck och 36 procent haft hjärt- och kärlsjukdomar. Var femte har inte haft någon av sjukdomsgrupperna. FHM har tidigare öven slagit fast att högt BMI är risk faktor att drabbas svårt av covid-19, dock räknas inte det som en underliggande sjukdom.