Över 1800 fall förra veckan i Region Stockholm

Region Stockholms siffror för förra veckan visar på 1830 nya covid-19-fall.

På regionsnivån fortsätter covid-19-fallen att öka. Mellan 3-9 augusti provtogs 1830 stockholmare med covid-19. Som märsta.nu rapporterade förra veckan så är det alltså inte Sigtuna kommuns invånare som står för fallen då det varit konstant mellan 6-10 smittade under flera veckors tid.

– Utvecklingen är bekymmersam. Den går åt fel håll. Vi har närmare 2 000 nya smittade den här veckan när vi nu går in i en period där stockholmarna kommer tillbaka till skola och jobb, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

De flesta nya smittade är under 30 år och ovaccinerade. Unga kan i undantagsfall bli svårt sjuka enligt Rotzén Östlund. 57 personer vårdas just nu på sjukhus med covid-19.

– Det är en oroväckande men väntad ökning av patienter med covid-19 som vårdas vid våra sjukhus. Vi måste ta detta på största allvar, även om vi under de senaste veckorna noterar både upp- och nedgångar i antalet inlagda. Vår oro gäller främst den enskilda patientens hälsa, men även omsorg om medarbetarna i vården och att vi behöver komma i kapp den vård som skjutits upp på grund av pandemin, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm.