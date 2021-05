Över 14 000 vaccinerade

Nu har över 14 000 kommuninvånare över 18 år fått sin första vaccindos.

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter i hög takt och enligt de senaste siffrorna från Vaccinationsregistret som Newsworthy sammanställt har nästan 4 av 10 kommuninvånare över 18 år fått en dos, eller 14 250 personer. 11 procent har fått båda doserna. Nästa vecka öppnar dessutom Vikingahallen upp för vaccinering när det troligtvis blir så att 40+ kan ta en spruta. Just nu är det dock personer födda 1976 eller tidigare som kan boka in sig via appen Alltid öppet.

I jämförelse med andra kommuner i länet är det tre kommuner över 50 procent, flest vaccinerade finns i Norrtälje med 57 procent. Lägst andel i Sundbyberg med var tredje invånare. Sigtuna är på plats 19 av 26 kommuner i andel vaccinerade. Detta beror på att man har en relativt ung befolkning.