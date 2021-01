Över 120 000 smittade i regionen

Under perioden 29/12 - 4/1 har 6432 nya covidfall konstaterats i regionen och totalt har 123 000 smittats under hela pandemin.

123 006 personer i regionen har nu smittats av covid-19 under pandemin. det står klart efter de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten som gäller Region Stockholm för 29/12 – 4/1. 745 personer vårdas på sjukhus och 78 i intensivvård. Som mest under pandemin vårdades 1100 på sjukhus i någon form i april. Sedan 29/12 har 163 ytterligare avlidna rapporterats in. För hela vecka 52 avled 81 personer, vecka 53 avled 19 personer. Dock finns det en större eftersläpning i siffrorna på grund av helgerna.

När det gäller provtagning har nästan 35 000 tester analyserats för pågående covid, av dessa var 19 procent positiva och andelen positiva är något högre än veckan innan. Cirka 15 000 antikroppstester har genomförts och visar att 42,4 procent var positiva.