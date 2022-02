Över 1100 nya fall

Coronafallen i kommunen uppgick förra veckan till över 1100 stycken.

1134 personer konstaterades smittade med coronaviruset för vecka 4. Den högsta noteringen nånsin under pandemin. Totalt hart 9156 fall konstaterats i kommunen under snart två års tid. I hela regionen var det cirka 49 000 fall, 18 uppges ha varit i behov av intensivvård och ytterligare 18 har avlidit. Totalt under pandemin har 4729 personer med covid avlidit i länets 26 kommuner, 115 av dessa hör till Sigtuna kommun.