Orange varning utfärdad över kommunen

Norra delarna av länet väntas få cirka två decimeter nysnö under måndagen.

SMHI har utfärdat en orange varning med anledning av vädret som väntas över norra delarna av länet under måndagen, cirka två decimeter nysnö faller enligt prognosen i kombination med frisk vind. Snöfallet startar under natten och pågår hela dygnet fram till tisdag morgon. Efter snöfallet på tisdag morgon fryser det till rejält med minus 6-7 grader under dagen och neråt minus 13 för tisdag kväll. Det finns risk för problem i kollektivtrafik och vägtrafiken på grund av väderläget för måndagen.