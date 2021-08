Ökning av resor till kommunen

Resorna in till kommunen ökar enligt siffror från Telia.

Telias analys av resandet under juli visar på en ökning jämfört med förra året i Sigtuna kommun. Fram för allt rör det sig om resor till Arlanda från Stockholms län. Ökningen var 51 procent jämfört med förra året men man är hela 34 procent under normalläget från innan pandemin. Telia konstaterar att resandet till kommunen har att göra med ökningen av flygresorna under juli. Swedavias siffror för flygresor kommer de närmaste dagarna.