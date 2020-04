Ökning av cykelstölder

Cykelstölderna i länet ökar enligt Försäkringsbolaget IF men i Sigtuna kommun sker i jämförelse med andra kommuner inte så många stölder.

Hittills i år har cykelstölderna ökar med 65 procent i länet för årets tre första månader. Totalt har det anmälts 2657 cykelstölder

– Framför allt tror vi att det ökade antalet stölder beror på den ovanligt milda vintern vi haft, men man kan också tänka sig att corona haft en effekt de senaste veckorna, om fler väljer att ta cykeln istället för kollektivtrafiken, säger Jessica Hjälmered, pressansvarig på If.

Försäkringsbolaget IF tror att det kommer att anmälas fler ställer nu under våren när temperaturen stiger och fler plockar fram cykeln. Antalet stölder ökade med 50 procent i april mellan mars-april förra året. I Sigtuna kommun anmäldes förra året 103 cykelstölder vilket är 21 per 10 000 invånare. Det är näst lägsta siffran i länet, bara i Botkyrka var det färre anmälda cykelstölder per 10 000 invånare.