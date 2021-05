Ökning av covid-19 i Region Stockholm vecka 17

Sedan Valborgsmässoafton har drygt 3900 stockholmare konstaterats smittade av covid-19.

Region Stockholm meddelade på tisdagen att 3928 personer i länet smittats med covid-19. 444 personer vårdas på något sjukhus vilket är sju fler än senast förra veckan. 15 avlidna har rapporterats in sedan 30/4. Situationen uppges vara ansträngd:

– Nu har antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård legat still några dagar. Samtidigt är antalet konstaterade fall per vecka relativt konstant och detsamma gäller även antalet patienter med covid-19 i behov av intensivvård. Allt detta signalerar tydligt att den här pandemin är långt ifrån över. Därför är det viktigt att du fortsätter hålla råd och rekommendationer samt att du vaccinerar dig så snart du erbjuds möjligheten, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt i ett uttalande.

Under hela vecka 17 var det 8350 nya covid-19-fall, en ökning med nästan 350 sedan vecka 16. Det muterade brittiska viruset står för 6893 av de totala fallen. Under hela pandemin har 4203 stockholmare avlidit med covid-19. 99 personer vårdas i intensivvård.