Ökat ekonomiskt stöd till skolorna

Kommunens skolor får ytterligare 1,3 miljoner kronor i förstärkt stöd för att mildra effekterna av pandemin för eleverna.

Regeringen har sedan tidigare skjutit in medel till samtliga kommuner för att de ska förstärka skolorna som drabbats hårt under pandemin med sjukfrånvaro och elevfrånvaro bland annat. Sigtuna har fått 5,3 miljoner inför i år och nu kommer ytterligare 1,3 i vårbudgeten som regeringen presenterade under onsdagen.

– Pandemin har fått negativa konsekvenser för barn och elever. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av stöd, men även för många andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential, skriver Liberalerna i Sigtuna kommun i ett pressmeddelande.

Totalt får landets skolor 350 miljoner kronor i samband med vårbudgeten. 250 av dessa går till förstärkt skolmiljard och 100 till lovskola. Fler elever så få möjlighet till en bra skolgång i pandemins fortspår, menar Liberalerna.