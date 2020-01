Ohlssons kommer samla in hushållens avfall

Landskronabaserade Ohlssons AB vann upphandlingen om avfallsinsamling i bland annat Sigtuna kommun.

Tidigare i veckan meddelades att Sigtuna och flera andra kommuner går ihop i ett nytt avfallsinsamlingssystem med två kärlsystem. Företaget som ska sköta insamlingen är Ohlssons från Landskrona, de blir ansvariga för att samla in hushållens avfall, totalt rör det sig om 115 000 berörda invånare.

– Upphandlingen ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi där vi etablerar oss i Stockholm och Mälardalen. Vi vann upphandlingen om insamling av 70 000 ton papper per år med Pressretur under sommaren 2019 och nu är vi redo att anta utmaningen kring avfallsinsamlingen i Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro, säger Kjellåke Fyrgård, VD på Ohlssons.

Ohlssons kommer med anledning av den vunna upphandlingen att anställa ett stort antal nya chaufförer och driftchefer i de aktuella kommunerna.

– Vi har redan beställt ett 20-tal nya renhållningsfordon. Nästa steg är att hitta nya kollegor som är redo att göra detta tillsammans med oss. Vi ser fram emot att få ta över avfallsinsamlingen och bidra till en bättre miljö för och tillsammans med invånarna i kommunerna, säger Joakim Borneus, affärsområdeschef inom renhållning på Ohlssons.