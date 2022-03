Oavgjort i Slaget om Uppland

Skånela och Rimbo spelade oavgjort, 30-30, i Sparbankshallen i Rimbo.

Skånela kämpade ikapp underläge mot Rimbo och räddade en poäng till slut, det var som vanligt händelserikt när lagen möttes men denna gång blev det ingen urspårning som förra gången när det var fullt slagsmål efter slutsignalen. Skånela ledde inledningsvis och nästan in i paus, Rimbo fick in 16-16 med fyra sekunder kvar. I andra är det Rimbo som kopplar grepp om matchen och leder med en kvart kvar med fem bollar, 26-21. Skånela äter sig dock in i matchen och lyckas komma ikapp till 30-30 med 1.45 kvar att spela.

Säsongens 6e kryss kom ikväll mot Rimbo i ett tajt upplandsderby. 30-30 efter en fin upphämtning av killarna sista kvarten.Varje poäng är nu viktigt i fighten om kvalplatsen till handbollsligan. Nu vilar vi imorgon sen är det full fokus på Torslanda som spelas borta på tisdag❤️🤍 pic.twitter.com/3clvJYCLRn — Skånela IF Handboll (@skanela) March 11, 2022