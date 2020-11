Nytt pengaregn över bygdens föreningar

Bygdens föreningar får på nytt nya pengar från Svenska spel som en del av gräsroten. Så mycket fick din förening!

Kommunens idrottsliv för återigen pengar av Svenska spel, i våras skickades den första utbetalningen ut av Svenska spel, nu är det dags för ännu en. Skånela IF får mest; 27 100 kronor följt av Wings 22 300 kronor och Sigtuna IF 20 100 kronor. Skånela IF har toppat listan under flera års tid, man ha drygt 600 spelare som spelar via Svenska spel där bonusen går till föreningen.

– Det har varit ett och fortsätter alltjämt att vara ett utmanande år för alla, och den svenska idrottsrörelsen utgör inget undantag. Därför ser vi extra mycket fram emot årets utbetalning av Gräsroten där vi, med vårens förskottsutbetalning inräknad, delar ut totalt 45 miljoner kronor till ungdomsidrotten. Pengarna hoppas vi bidrar till att idrottsföreningar i såväl Stockholms län som i resten av landet kan fortsätta med sitt viktiga arbete att få fler barn och ungdomar i rörelse, säger Patrik Hofbauer, VD på Svenska Spel.