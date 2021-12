Nytt mål i tom kasse för Ljungman

I premiären satte wingsfostrade Daniel Ljungman en puck i tom bur mot Ryssland. Han fortsatte på den inslagna banan mot Slovakien där han med dryga minuten kvar punkterade matchen med sitt 3-0-mål.

GOAL🚨:

Daniel Ljungman tucks it into the empty net and it’s 3-0 @Trekronorse!#WorldJuniors #SWESVK

— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2021