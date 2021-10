Nyföretagandet blomstrade under pandemin

Över 600 nya företag startade i kommunen under pandemin vilket är den högsta siffran på minst tio år.

Försäkringsbolaget IF har sammanställt siffror från Tillväxtanalys som visar att det under pandemin startats 606 nya företag i kommunen, bara det första kvartalet i år startades 2145 företag. Den högsta kvartalssiffran på minst tio år. Siffrorna är dock inte unika i kommunen, det verkar vara en rikstrend enligt IF.

– En viktig förklaring är troligen att kravet för aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor i januari 2020. Minskad tid till sociala aktiviteter och möjlighet att fördela sin arbetstid annorlunda under pandemin kan också ha bidragit, säger Frida Lagergren, som är ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Många andra företagskunder hos If har utökat eller lagt om sin verksamhet och blivit mer av mångsysslare. Sigtuna hade den näst största ökningen av nystartade företag i hela länet, störst var uppgången i Österåker med 43 procent, Sigtuna hade en ökning på 36 procent. Av grannkommunerna hade Väsby 17 procent, Bro 11 procent, Vallentuna 14 procent och Norrtälje med 23 procent.