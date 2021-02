Nya miljoner till skolorna

Sigtuna kommuns skolor får 5,3 miljoner efter förhandlingar mellan Liberalerna och regeringen i budgeten för 2021.

I förhandlingar mellan regeringen och Liberalerna öronmärktes en miljard till landets skolor för 2021. Pengarna kommer för att kompensera för hur skolorna påverkats under coronapandemin. I Sigtuna kommun har det kommit in 5,3 miljoner enligt ett pressmeddelande från Liberalerna i Sigtuna kommun. Pengarna ska fördelas mellan grundskola och gymnasium och mellan fristående och kommunala verksamheter.

– Det här är en välbehövlig ekonomisk förstärkning som vi kommer att använda till insatser för att säkra att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Just nu pågår en process att identifiera vilka insatser som kommer att ge bäst resultat och det kommer även att ske i samarbete med kommunens rektorer. Vi kommer att återkomma när det arbetet är klart, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, i ett uttalande.