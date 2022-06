Nya hotellet prisades

I samband med Nordic Choice Hotels vinterkonferens prisades nya Comfort Hotel Arlanda dubbelt upp.

Comfort Hotel prisades dubbelt upp för hur man arbetar med mångfald, hållbarhet och utveckling. I samband med Choice Hotels vinterkonferens utsågs hotellet till New hotel of the year och Comfort hotel of the year. Galan har inte hållits på två år.

– Jag är oerhört stolt över alla som var en del av öppningen av denna fantastiska jätte av ett hotell. Men allra mest stolt är jag över teamet som har jobbat stenhårt i över två för att se till så att vi varje dag levererar på vårt gäst löfte. Det har varit 2,5 år med extrema motgångar, mycket svett och tårar, men nu blickar vi framåt och jag kan konstatera att framtiden är ljus för Comfort Hotel Arlanda Airport, säger Comfort Hotel Arlanda Airports Hotelldirektör Jostein Rajala