Nya åtgärder för att minska kökaoset

Swedavia ska ordna upp köerna genom att hänvisa för tidiga resenärer till väntrum.

Med start i morse kommer för tidiga resenärer att hänvisas till väntrum. Under den senaste veckan har resenärer kommit för tidigt till terminalen, förra veckan stängde Polisen av vägen till T5 på grund av för mycket resenärer som ville köa till säkerhetskontrollen.

– Just nu kommer många resenärer alldeles för tidigt, långt innan incheckning och bagageinlämning öppnar. Det bidrar till onödig trängsel och långa köer. Den här helgen begränsar vi inflödet till terminal och släpper endast in resenärer som har mindre än 3 timmar till avgång, skriver Swedavia på sin hemsida.

Under lördagsmorgonen var det enligt Swedavias hemsida bara enstaka minuter i kötid till säkerhetskontrollen. Expressen rapporterar att resenärerna kommer få vänta i Clarion Hotels utrymmen om de har mer än tre timmar kvar till resan.

– Vi har väktare som kommer att vara vid entréerna just för att jobba med den här frågan om att begränsa inflödet. Det är just för att det inte ska bli så långa köer och också för dem som har kommit till flygplatsen så pass långt innan, innan de behöver det, uppger Ellen Laurin, pressansvarig på Swedavia för Expressen.