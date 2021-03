Ny vaccinationsstrategi i Region Stockholm

En ny vaccinationsstrategi har antagits på grund av vaccinationstillgången i Region Stockholm.

Doserna till Region Stockholm uppges vara färre än vad som utlovats enligt ett pressmeddelande. På grund av tillgången så är det färre vaccinatörer som deltar men det blir för få doser per invånare. Tillgången är också osäker och med leveransförseningar som innebär att Region Stockholm nu behöver en strategi för att anpassa verksamheten för att leveranserna kan förändras under hela vaccinationsperioden.

– Förutsättningarna kring vaccinerna, leveransprognoser och faktiska utfall har under hela vaccinprogrammet löpande ändrats, vilket gör det svårt att styra arbetet. Därför behöver vi nu skapa en lösning som är flexibel och robust, med ett utbud av vaccinatörer som klarar stora variationer av vaccintillgång, och där vi kan erbjuda länets invånare en smittsäker vaccinering med hög kapacitet och god tillgänglighet, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Allmänhetens vaccination för alla mellan 18-59 år kan påbörjas först i mitten av maj, en grupp som omfattar 1,4 miljoner i hela länet. Denna tidpunkt kan också komma att justeras beroende av när leveranserna kommer. Personer mellan 70-79 ska dock erbjudas vaccin vecka 14, därefter personer mellan 65-69 och sedan fas tre av personer mellan 60-65 samt medicinska riskgrupper.

Syftet med den nya strategin är att öka flexibiliteten och effektiviteten. Man vill också ge husläkarmottagningar möjlighet att fokusera på annan vård än vaccinationer.

– Vi har inte fått några stabila vaccinleveranser under de knappa tre månader som vaccinationsinsatsen pågått. Därför behöver vi planera för en fortsatt krokig väg framåt, och den här lösningen ger vaccinatörerna en chans att öka eller minska vaccineringen med kort varsel, samtidigt som vårdcentralerna får utrymme att ge annan vård än vaccination. Vi kan också etablera vaccinationsplatser så att vi får en bra spridning över hela länet, säger Magnus Thyberg.