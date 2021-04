Flest smittade i Sigtuna

Fallen av covid-19 i kommunen fortsätter öka och är nu uppe på 248 kommuninvånare för vecka 13. Därmed är Sigtuna värst drabbat i länet i relation till sin befolkning.

248 konstaterade fall av covid-19 konstaterades i kommunen förra veckan, det är den högsta noteringen för en enskild vecka under pandemin. Totalt i kommunen har nu 3589 kommuninvånare smittats. Sigtuna hade klart fler fall än grannkommunerna Väsby, Bro och Vallentuna förra veckan. Förra veckan i Region Stockholm smittades strax under 10 000 personer. Fem stockholmare avled under förra veckan och totalt under pandemin har 4037 stockholmare avlidit.

Enligt nyhetstjänsten Newsworthy är Sigtuna värst drabbat i länet i relation till sin befolkning. Antalet fall per 100 000 invånare är 510 stycken.

Samtidigt förlängdes de allmänna råden från Folkhälsomyndighetens till 2:a maj.

– Läget i hälso- och sjukvården gör att restriktionerna måste ligga

kvar. De underlättar för människor att hålla avstånd till varandra, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Serveringsställen ska ha fortsatt stängt efter 20.30, men mat kan säljas fram till 05.00. Butiker, gallerior och köpcentrum ska även vidta åtgärder för att besökare ska komma en och en utan sällskap.