Ny insamling till Norrbackafamiljer

Ännu en insamling startas till familjer som är drabbade av branden på Norrbacka.

Tidigare i veckan har Josefine Bergman startat en insamling till en specifik familj på Norrbacka som dragit in drygt 30 000 kronor. Den insamlingen är nu avslutad.

En annan insamling som vänder sig till samtliga familjer har nu startats upp. Det är Suheyla Kusek Ström som är administratör. Målet är att få in 40 000 kronor till de drabbade familjerna. Suheyla skriver om insamlingen som heter Hjälp till några av de drabbade av branden att några är i behov av akut hjälp då de saknar hemförsäkring och inte kunnat få hjälp med korttidskontrakt.

Man kan skänka pengar via Facebook eller Suheylas man Clemens Ström via Swhish 0769090030. Under lördagseftermiddagen hade drygt 5500 kronor samlats in.