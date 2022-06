Nu vänder konkurserna ner

Konkurserna i kommunen vänder ner och för perioden januari-maj var det en nedgång med 17 procent.

Konkurserna i hela riket är just nu på de lägsta nivåerna sedan över tio år. I Sigtuna kommun var nedgången 17 procent, 18 företag gick i konkurs förra året mellan januari-maj, i år är siffran 15. Några av grannkommunerna visar dock röda siffror, som Väsby och Upplands-Bro där uppgången är kraftig i andelen konkurser.

UC spår att risken för konkurser ökar under året på grund av inflationen.

– Man skulle kunna säga att marknadsläget för närvarande befinner sig i en perfekt storm – pandemin har under flera års tid satt press på framförallt ett antal särskilt utsatta branscher, vi har under längre tid haft problem med ökade mat- och råvarupriser och till följd av Ukrainakriget förstärktes detta ytterligare. Detsamma gäller problem med ökade bensin- och elkostnader, samt komponentbrist och logistiska flaskhalsar. Konsumenternas förtroende når nya rekordlåga nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen, enligt Konjunkturinstitutets mätningar, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Tre branscher pekas ut som risk för konkurs, det är inom handel med motorfordon, transport samt bevakning och fastighetsservice.

– Inom åkeribranschen finns en stark oro och prisbilden framåt är osäker. Nya investeringar har lagts på is både på grund av komponentbristen, ökade bränslepriser och den kraftiga nedgången inom e-handeln, fortsätter Johanna Blomé.