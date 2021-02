Nu stiftas en fond i Mats Holmbergs namn

Märsta IK instiftar en fond i märstaprofilen Mats Holmbergs namn.

Mats Holmberg avled hastigt för några veckor sedan. Han begravs inför de närmaste på grund av coronarestriktionerna. Kondolenanser har haglat in både via märsta.nu:s Facebooksida och via Märsta IK. Han var också engagerad i Liberalerna under lång tid och satt i kommunfullmäktige i 23 år. Mats Holmberg var den som införde Nattis i kommunen, Sigtuna var för övrigt första kommun i landet med Nattis. På senare år var han engagerad i att integrera nyanlända i samhället.

Fonden som instiftats i Mats namn administreras av Märsta IK. Ur den kan man söka medel för exempelvis medlemsavgift. Den vänder sig till barn och ungdomar i familjer som inte har det så bra ekonomiskt för att finansiera sina barns fotboll. Mats begravs på fredag 5/2 i Husby Kyrka.