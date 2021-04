Nu startar mätning av flygbuller

Nu har "dummies" placerats ut nära Arlandas landningsbanor för att man ska kunna forska på hur ljudet påverkar kringboende.

märsta.nu har tidigare rapporterat om att KTH avser forska på hur ljud påverkar människor som bor nära Arlandas landningsbanor. När Novairs A321-plan landar ska utplacerade ”dummies” fånga upp ljudet. Landningen anses påverka kringboende mer än start eftersom planen under en längre tid än vid start flyger lågt. Resultatet från studien ska användas för att visa på hur landning kan ske med mindre störning för de boende.

Man ska testa med att mäta buller när planen flyger in från högre höjd under en tid för att minska bullret på marken. Under pandemin är det möjligt att mäta bullret då det inte är så många starter och landningar i Arlandaområdet.