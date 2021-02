Nu kommer pensionsbeskeden ut till kommuninvånare

Nu kommer de orange pensionskuvertet ut till kommuninvånare med deras nuvarande pensionsbesked.

Nästan 7 av 10 kommuninvånare får ut det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten med sina pensionsbesked. Siffror från Pensionsmyndigheten visar att 400 invånare till och med 18 år redan börjat spara in till pensionen samt att antalet med arbetsinkomst, 68 år eller äldre, uppgår till 570 personer. Under vecka 8 kommer Pensionsmyndigheten att finnas anträffbara bland annat digitalt för att svara på frågor om pensionerna.

– Vi erbjuder möjligheten att lyssna och ställa frågor om pension vid runt 20 tillfällen per vecka. Varje möte kan ta emot 500 personer per tillfälle och vi riktar oss till både de som snart planerar att gå i pension men också till de som är mitt i livet och har ett tag kvar, säger Marcus Lindenius, informatör med ansvar för Stockholm på Pensionsmyndigheten.