Nu kan 18-plussare boka tredje dosen

Alla länsbor över 18 år kan nu boka in sig för en tredje dos av covid-19-vaccin.

Om det har gått sex månader sedan andra dosen kan nu alla boka in sig för en tredje dos av vaccin mot covid-19. Eller inte riktigt alla, endast personer över 18 år. Minderåriga får vänta ett tag till på sin tredje dos om det blir aktuellt. 12-15-åringarna började dessutom ta sin första dos nu under hösten. Vissa har hunnit ta andra dosen bland barnen, även i kommunen.

– Spridningen av coronaviruset ökar igen, samtidigt är det glädjande att många vill vaccinera sig. De senaste veckorna har drygt 75 000 vaccinationer getts per vecka i regionen. Har du inte vaccinerat dig, gör det nu och var rädd om dig själv och andra runt omkring dig genom att hålla avstånd, fortsätta att tvätta händerna och respektera de restriktioner som finns, uppger vaccinationssamordnare Magnus Thyberg.