Nu går det beställa covid-test igen

Från och med idag torsdag går det att beställa hemtester för covid-19 igen.

Regionen har bromsat hemtesterna för covid-19 sedan i söndags. Från och med idag är det möjligt att beställa igen via appen Alltid Öppet. Karolinska Universitetslaboratoriet har ökat kapaciteten så att hemtesterna inte trängs undan om efterfrågan ökar kraftigt igen.

– Testning är en avgörande del av vår strategi och vi behöver provsvaren för att kunna följa smittutvecklingen – därför är det bra att kapaciteten utökas och att mer är på väg. Men behovet av testning är enormt och ökar just nu. Det har därför införts ett tak för hur många hemtester som kan beställas per dag för att säkra tillgången för bland andra patienter och medarbetare i vård och omsorg, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare.

Kön av prover ska vara avbetad och nya tester går att beställa från kl 11 idag. Nya siffror för antalet covid-smittade i kommunen kommer efter lunch:

– Vi förväntar oss att efterfrågan på provtagning kommer fortsätta öka. Det är viktigt att bara beställa prov om man har symtom och att inte beställa flera prov efter varandra. Det är fortsatt mycket viktigt att alla som har symtom stannar hemma även om de inte kan provta sig för att inte sprida smitta. Det finns tydliga anvisningar på 1177 om hur länge man ska stanna hemma, säger chefläkare Elda Sparrelid