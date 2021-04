Nu erbjuds 70+ vaccinering

Nu kan 70+ boka tid för vaccinering, detta som en följd av ökad tillgång av vaccin.

70+ invånare i Stockholms län kan från och med idag börja boka tid för vaccin mot covid-19. Region Stockholm skickar ut bred och när man fått det så kan man boka in sig. Det går också att boka via Alltid öppet.

– Det har gått snabbt framåt med vaccinationerna för gruppen som är mellan 75 och 79 år och redan nu är mer än hälften av den gruppen vaccinerad. Därför går vi nu successivt vidare och öppnar upp bokningen på länets fyra vaccinationsmottagningar för nästa grupp, alltså de som är födda 1951 eller tidigare, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm

För att boka utan bank-id eller app så ska man vänta in brevet först. Det gäller personer mellan 70-74 år och man kan boka in sig på de fyra mottagningarna som finns i Älvsjö, Täby, Solna och Stockholms innerstad. När man fått brevet så framgår hur man kan boka in sig hos sin vanliga vårdcentral. Brev kommer att skickas ut till personer födda 1951 eller tidigare.

– Att vi nu går vidare i fasen innebär att fler åldersgrupper erbjuds vaccin eftersom de olika faserna överlappar varandra. Även personer i tidigare faser eller äldre åldrar kommer alltså att fortsätta få vaccin, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1946 eller tidigare. Personer i dessa grupper ska veta att vaccinet är prioriterat till dem också, säger Magnus Thyberg.