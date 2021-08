Nu blir det stand-up-kvällar i Steninge slottsby

Märstabon Cecilia Saberi som driver standupklubb kommer att arrangera stand-up-kvällar i Steninge bruk en gång i månaden.

Sedan 2019 har Cecilia Saberi en stand up klubb, Little Giant Comedy Club, som höll igång i Märsta. Cecilia anser att man inte ska behöva åka in till Stockholm för att få ”förstklassig komedi”. Hon vill nu att Märsta ska bli samma förstklassiga plats som en var en gång i tiden och att man ska kunna ta del kultur på hemmaplan.

Hennes nya samarbete är med Steninge Bruk i Steninge slottsby.

– Tillsammans kommer vi att arrangera standup-kvällar en gång i månaden under hela hösten. Blir det en succé så kommer vi fortsätta utveckla konceptet under våren. Premiären är 13 augusti i Stenladan. Då kommer komiker som tex Branne Pavlovic, Daniel Sanchez, Therese Sandin mfl. Dessa turnerar runt i Sverige och är välkända inom standup-världen, berättar Cecilia Saberi.

Nu under hösten är Elin Almen bokad, hon är med i humorprogrammet Svenska nyheter. Ami Hallberg som är med i Norra Brunn kommer, youtubern Viktor Klemming samt andra från svenska komikerscenen är också inbokade.

Premiären sker 13:e augusti i Stenladan och det är en lineup på sex komiker som är bokade, bland dessa Branne Pavlovic.