Nu återvänder United till Arlanda

United Airlines återvänder till Arlanda inför sommaren 2022.

United Airlines redan sommaren 2019 sin trafik till och från Arlanda från USA, alltså innan pandemin. Men nu startar man igen med direktlinje till Newmark, New York. Rutten kommer att trafikeras dagligen och det är enda förbindelsen som trafikeras av ett amerikanskt flygbolag.

– Vi är glada över att återvända till Sverige 2022 som det enda amerikanska flygbolaget som flyger direkt mellan Stockholm och New York City”, säger Lucas Geerts, United Regional Sales Manager Norra Europa. Vår service från Stockholm ger våra kunder i Sverige direkt tillgång till New York City samt möjlighet att bekvämt ansluta via vårt New York/Newark-nav till 58 destinationer över hela Amerika.

Återkomsten välkomas även av Swedavia.

– USA är en av våra största handelspartners och en viktig marknad både för frakt, inkommande turism och som ett attraktivt resmål för svenskar, säger Charlotte Ljunggren, Direktör Marknad & Försäljning på Swedavia.

Rutten trafikeras med en Boeing 757-200.