Nu är vi över 50 000

Sigtuna kommun uppges ha passerat 50 000 invånare: - Det är glädjande att vår kommun växer och att vi nu passerat milstolpen 50 000 invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M), i ett uttalande.

Under flera års tid har Sigtuna kommuns invånarantal växt, en stor ökning skedde kring 2008-2012 när Sigtuna kommun byggde ett stort antal bostäder. Nu har kommunen växt till 50 000 enligt de senaste siffrorna från SCB.

– Det är glädjande att vår kommun växer och att vi nu passerat milstolpen 50 000 invånare. Sigtuna kommun har under en längre tid varit en stark tillväxt- och inflyttningskommun. Men att växa innebär också utmaningar. Infrastruktur ska växa i samma takt som invånarantalet och utbudet av vård, skola och omsorg, våra kärnuppdrag, ska hålla en kontinuerligt hög kvalitet. Detta samtidigt som den pågående pandemin satt vår verksamhet och vårt samhälle under stark press, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, till kommunens hemsida.

Under det tredje kvartalet i år växte kommunen med 180 invånare, vilket innebar att gränsen för 50 000 passerades.

– Sigtuna kommun har alltid varit en kommun med en stark historia, bredd och mångfald. Nu har vi också passerat 50 000 invånare, vilket är ytterligare en milstolpe i vår historia. Det är med både stolthet och ödmjukhet jag kan säga att vi som arbetar inom Sigtuna kommuns verksamheter outtröttligt jobbar för att utveckla och förbättra den service vi dagligen ger till invånare och företagare i kommunen, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör i Sigtuna kommun.