Norrvatten: Spara vatten när värmen kommer

Nu när värmen kommer så uppmanar Norrvatten att man ska spara vatten.

Det råder inte brist på vatten från Norrvatten som levererar vatten till bland annat boende i Sigtuna kommun men däremot finns det en begränsing på hur mycket Norrvatten kan producera och leverera av rent dricksvatten.

För att minska sin egna förbrukning så uppmanar Norrvatten till att man exempelvis duschar istället för att bada, stäng av vattnet när du tvålar in dig, laga droppade kranar, kör fulla disk- och tvättmaskiner samt att man kan undvika vattenspridare och samla in regnvatten från stuprör i en tunna och använda det för vattning. Ska man lägga ny gräsmatta så bör man lägga den tidig vår eller under hösten.