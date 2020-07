Normal nivå på antalet trafikolyckor

Antalet trafikolyckor i kommunen har under juni legat på normal nivå.

SOS Alarm konstaterar att antalet trafikolyckor i kommunen legat på normal nivå under juni, nio 112-samtal om trafikolycka kom in till ledningscentralen. I länet generellt sett rapporterades dock fler trafikolyckor. Den allvarligaste olyckan inträffade på väg 263 vid Garnsviken bron där en hemtjänstanställd skadades svårt. Under de senaste två åren har flest olyckor inträffat i mars 2019 med 26 samtal till 112.

Antalet olyckor per 10 000 invånare är högre i femton andra kommuner än Sigtuna i länet. Flest olyckor i relation till befolkningen inträffar på Vaxholm med 5 per 10 000. Grannkommunerna Upplands-Bro och Väsby noterade 10 respektive tolv olyckor i juni. Siffrorna för juli kommer i augusti.