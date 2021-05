Nocean skapar Metal-Musikal

Wenngarnbaserade Nocean skapar en Metal-Musikal som spelas i höst.

Delar av metalbandet Nocean huserar på Wennharn. Under pandemin har man slutat turnera och ägnat sig åt att spela in nytt material. På fredag släpper man en ny singel, The Hope. Det blir ett tredje album som blir en föreställning på teaterscener med livemusik och en animerad film.

– Låten “The Hope” handlar om att känna hoppfullhet under en period där man haft det tufft och känt stor sorg, uppger sångerskan Hanna Olsson.

Man har bokat in några scener inför hösten. Nytt är att publiken kommer få vara sittande, dels som en del av de nya coronarestriktionenra för scenerna men även eftersom det är en föreställning. Sedan 2016 gör man dessutom allt på egen hand eftersom man inte har ett skivbolag. Musiken finns via bland annat Spotify.

– Vi vill ha full konstnärlig frihet och besitter också många kunskaper som gör att vi kan göra till exempel videos, musikproduktion och marknadsföring på egen hand. Nu när vi skapar musikalen gör vi även vårt egna ljus och sköter turnéproduktion ihop med vårt eget team, berättar Hanna Olsson.