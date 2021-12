Nästan alla har återgått till arbete på plats

Siffror från Google visar att nästan alla jobbar på plats igen i kommunen, detta samtidigt som det idag återinförs rekommendationer om att undvika trängsel.

FHM rekommenderar allmänhet att undvika trängsel och arbeta hemifrån om möjligt. Detta i ett läge när det normala bara är några procentenheter bort enligt Googles siffror.

Googles mobilitetsrapport visar att kommuninvånarna i stort sett är tillbaka på arbetsplatserna som före pandemin, man är just nu bara sex procent under det så kallade ”baslinjevärdet” som anger normalläge före pandemin. Shopping och Nöje är långt över baslinjevärdet, 17 procent över vilket innebär att det är fler som shoppar och besöker krogar nu än före pandemin.

I kollektivtrafiken är var femte resenär borta, även om det är en uppåtgående trend de senaste två veckorna med fler som reser via Märsta station. Matbutiker och apotek har i stort sett återhämtat sig och ligger en procent under det normala. Besök till parker ligger 60 procent under, men det kan även förklaras med det kyliga vädret.