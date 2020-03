Näringslivet får lättnader-Avgifter slopas

Det lokala näringslivet får stöd av kommunen i form av flera åtgärder.

Kommunen går in med flera insatser för att det lokala näringslivet ska kunna överleva under det rådande coronautbrottet. Bland annat kommer avgifter för uteserveringar inte tas ut, företag får uppskov med årliga tillsynsavgifter, man kommer underlätta för verksamheter som vill flytta ut till gatumiljö. Kommunen kommer heller inte avboka inplanerade konferenser.

– Situationen för det lokala näringslivet är mycket allvarlig. Vi har med här stödpaketet försökt att vända på varenda sten vi kan för att ta fram åtgärder som kan underlätta så mycket som möjligt för våra lokala företag att ta sig igenom den här krisen, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun och tillägger att fler åtgärder är under diskussion.

Riskerar mängder av arbetslösa invånare

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) säger i ett uttalande att hela kommunledningen står bakom beslutet om lättnader för det lokala näringslivet:

– Hjälps vi inte alla åt riskerar vi att vakna upp ur den här mardrömmen med en besöksnäring som kollapsat och mängder av arbetslösa kommuninvånare.

Sedan tidigare har kommunledningen beslutat att ge Destination Sigtuna 500 000 kronor extra i ett aktieägartillskott.