Nära 900 000 reste via Arlanda

Två av tre resenärer må vara borta jämfört med sommaren 2019 men siffrorna för juli var ändå ett stort kliv framåt för flygresandet via Arlanda.

Arlandas katastrofsiffror under pandemin där 9 av 10 resenärer var borta är nu på väg att bli förbättras. Under juli var det 882 000 som reste via Arlanda, det innebär att man ligger cirka 67 procent under juli 2019. Det vill säga två av tre resenärer är borta jämfört med normalläget före pandemin. Jämfört med juli förra året så ökade trafiken med hela 180 procent enligt Swedavia.

– Flygtrafiken fortsätter att återhämta sig och för första gången sedan februari 2020 så hade Swedavias flygplatser under juli åter över en miljon resenärer under en enskild månad. Några av våra flygplatser hade under månaden som gick fått tillbaka drygt hälften av resenärstalen jämfört med före pandemin. Även om ljuspunkterna är många så är resandet ännu kraftigt präglat av pandemin och vi är totalt sett fortfarande långt ifrån ett nytt normalläge med drygt 60 procent färre passagerare under jämfört med 2019, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Nästan 730 000 reste utrikes vilket är en ökning jämfört med förra året på 222 procent. 153 000 flög inrikes, en ökning med 71 procent. Antalet landningar i linjefart och charter uppgick till 4190 stycken vilket är plus 85 procent. Hittills i år har 17 276 plan landat exklusive frakt och privatflyg.