Nära 60 000 fall på en vecka

Region Stockholm uppger att nästan 60 000 stockholmare testats positivt med covid-19 senaste veckan.

märsta.nu kunde under torsdagen rapportera att covid-19-fallen i kommunen nått rekordnivåer. I Region Stockholms 26 kommunen har det mellan fredag förra veckan och igår rapporterats in hela 59 911 fall. En ökning med 60 procent på en vecka. I vården uppges läget vara ansträngt med 529 personer på sjukhus med covid-19, 27 av dessa är i intensivvård.

– Just nu är läget i vården mycket ansträngt. Antalet smittade med covid-19 fortsätter att öka och inget tyder på en nedgång. Det är fortsatt höga sjukskrivningstal inom hela vården, liksom i det övriga samhället. Vid veckans chefläkarmöte rapporterade vårdgivare sjukfrånvaro på upp till 30 procent. Den höga sjukfrånvaron drabbar hela hälso- och sjukvården som har svårt att bemanna upp. Det blir därför längre väntetider inom vården just nu, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund menar att smittspridningen i länet är fortsatt mycket hög. Smittan är utbredd i samhället och risken att träffa någon smittad är stor.

– Därför är det viktigt att följa alla råd och rekommendationer om att stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, jobba hemifrån om möjligt och använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken.