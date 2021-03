Nära 20 000 läste märsta.nu på måndagen

Nästan 20 000 besökte märsta.nu under den händelserika måndagen: - Det var ett högtryck hela dagen och kommuninvånarna vände sig till oss för att få reda på vad som hände, säger chefredaktören Daniel Iskandar.

Måndagens händelser lockade cirka 19 000 läsare till märsta.nu. märsta.nu var en av få medier som kunde lokalisera mordplatsen till Märsta båtklubb tack vare tips från läsare:

– Vi har en fantastisk kontakt med er läsare och denna gång var den en läsare som vägledde oss till platsen som låg avlägset och var svårlokaliserad, berättar Daniel Iskander, chefredaktör.

Utöver 19 000 unika besök så var det nästan tre besök per användas under dagen, då det totalt räknades in över 100 000 sessioner:

– När det händer saker på byn så är vi där och rapporterar så kommuninvånarna kan ta del av viktig samhällsinformation ur ett lokalt perspektiv, fortsätter Iskandar.

Trafiken är inte en tillfällighet för märsta.nu, den har ökat konstant sedan flera år tillbaka.

– Vi har en stadig skara läsare på mellan 25-30 000 användare i veckan. märsta.nu är en naturlig kanal för kommuninvånare dagligen och det det behovet kommer redaktionen fortsätta tillgodose även framöver.

Nya lanseringar på märsta.nu skedde i höstas med märsta.nu/Bostad där fastighetsaffärer och bostadsnyheter finns dagligen.

– Bostadssajten har varit en succé med över 500 besök per dag som vill läsa om affärer och bostäder, säger Iskandar.

För annonsörerna innebär exponering på märsta.nu att man varje vecka når minst 25 000 kommuninvånare som gjort ett aktivt val att ta del av lokala nyheter. Exponering och klick för annonser är ett framgångsrecept för att öka sin omsättning som företagare i kommunen.