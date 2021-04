Några aprilskämt i kommunen

Som ni kanske anade var det alltså ett aprilskämt att det skulle byggas ett shoppingcenter i kommunen. Flera passade på att skoja till det i sociala medier.

märsta.nu skojade på 1:a april om att det skulle byggas ett Shoppingcenter i Sigtuna stad. Något sådant blir det alltså inte. Efter ett års uppehåll av aprilskämt på grund av coronapandemin kände redaktionen sig manad att skola till det. 1:a aprilskämten är normalt sett uppskattade och vi har tidigare skämtat om Tullar för att komma in i Sigtuna stad, Mini-Manhattan av Midgårdsbadet, Heron City flyttar till Midgårdsdalen med mera.

Det var dock inte bara märsta.nu som skojade. Wings skojade att dom ska få in syntetisk is till Pinbackshallen och därmed bli världens första förening som slopar riktig is och kan ha syntetis året runt.

Ett annat skämt handlade om att flytta tornet utanför Sherwin-Williams till Sigtuna till en kostnad av 190 000, men det väntas bli en turistattraktion…

Märsta IK skämtade om att köpa in drönare så att domare kan sitta hemma döma matcher.