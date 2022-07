Mycket stor risk för skogsbränder

Det råder under söndagen stor eller mycket stor risk för bränder i kommunen.

Under söndagen råder det mycket stor risk för brand skog enligt SMHI som uppmanar till försiktighet i samband med eldning utomhus. Inget eldningsförbud är dock utfärdat men du kan fortfarande bli ansvarig för en brand som sprider sig. Just nu sprider sig eld lätt i skogsmark. Under lördagen brann ett område på cirka 300 kvadratmeter öster om Märsta vid E4:an som brandkår fick bekämpa under några timmar.