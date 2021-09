Inga spår efter skottlossningen hittades

Polis kallades till Valsta under natten och undersökte en misstänkt skottlossning.

Det var vid 23.30-tiden som helikopter började hovra lågt över Valsta och Märsta sedan man fått in samtal om skottlossning. Ett stort antal polispatruller undersökte också området där man fått in uppgifterna om skottljuden. Sökningarna blev dock resultatlösa då man inte hittade spår av skottljud och man har heller inte fått uppgifter om att någon som är i behov av sjukvård. Undersökningen går eventuellt vidare under dagen med att söka efter misstänkt brottsplats.