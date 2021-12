Misstänkt sexualbrott i kommunen

Polisen utreder ett misstänkt sexualbrott efter larm till en adress i kommunen under natten, rapporterar Aftonbladet.

Omständigheterna är knapphändiga i nuläget men Aftonbladet rapporterar om att ett sexualbrott anmälts under natten. Det ska ha skett någonstans i kommunen.

– Vi utreder ett sexualbrott i Sigtuna kommun och en person är anhållan. Det är allt jag kan säga just nu, säger Per Fahlström, presstalesperson på polisregion Stockholm, till Aftonbladet.