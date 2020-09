Missade vårdbesök debiteras

Nu kostar det 400 kronor att missa ett vårdbesök.

Sedan 1:a september debiteras man 400 kronor om man missar ett bokat vårdbesök. märsta.nu har tidigare rapporterat om att många missar sina tider vilket kostar regionen miljoner. Nu måste man ha giltigt skäl för att få komma utan avbokning. Utan giltigt skäl så får man betala, det är upp till vårdgivaren att bedöma vad som är giltigt skäl.

Under 2018 förekom en halvmiljon uteblivna besök i regionen, 2100 operationer fick dessutom ställas in då patienter uteblev eller avbokade sent. Det kostade 500 miljoner kronor.

Vid förhinder ska man meddela mottagningen senast 24 timmar innan besöket till öppenvården samt 72 timmar före en operation. För ungdomar som inte fyllt 19 år är det vårdnadshavare som får betala. Förkylningssymtom är ett av de skälen som just nu räknas in som en del av regionens inriktning för hantering av covid-19.