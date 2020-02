Mikael Andersson avgår som VD på Märsta Förenade

Mikael Andersson lämnar som VD på Märsta Förenade efter 8 år: -Efter snart 8 fantastiska år som VD är det nu dags för mig att lämna över rodret, både Märsta Förenade och jag själv behöver nu fokusera på nya utmaningar, säger han i ett uttalande.

Under Mikael Anderssons åtta år hos Märsta Förenade har koncernen ökat sin omsättning från 350 miljoner kronor till omkring enmiljard. Kunduppdragen har gått från 25 000 till 75 000 under samma tid och antalet enheter från 220 till 600 stycken.

– Den stora tillväxten har gjort att Märsta Förenade är ett helt annat bolag idag än för 8 år sedan. Vi har blivit ett av Sveriges största åkerier och är idag en koncern. Detta kräver nu fokus på digitalisering, interna processer, hållbarhet och en tydlig struktur, och att också förvalta och bygga trygghet kring bolagets kunder och omsättning. Ett gediget arbete som måste säkerställas innan nästa resa in i framtiden kan påbörjas, säger Mikael Andersson.

Mats Trysefjord går in som VD tills dess att en ny VD rekryterats, Mats är idag vice VD. Han har varit i koncernen i 20 år och känner både kunder och medarbetare.

– ”Mikael har alltid varit en engagerad ledare med genuint intresse för alla delar av vår verksamhet. Han har inte heller varit rädd för att med stor energi driva olika frågor. Det kommer bli en stor utmaning att hitta ny VD för Märsta Förenade, och detta arbete har redan påbörjats. Vi önskar självklart Mikael lycka till med hans kommande uppdrag och utmaningar. Mats Trysefjord känner vårt bolag väl och kommer att fungera utmärkt i rollen som VD i detta skede, kommenterar styrelseordförande Jan Olson.