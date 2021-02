Mer snö att vänta – Varning utfärdad

SMHI utfärdar en varning för snöfall under tisdagen då det väntas uppemot 10 centimeter.

Under morgonen och förmiddagen ska ett intensivt snöväder dra in över kommunen. Det kan komma så mycket som tio centimeter under bara några timmar. Även under eftermiddagen kan ett snöväder dra in med mer snö. Det finns risk för halka på vägarna därav varningen från SMHI.